12 декабря 2023, 13:35
Девушка погибла при пожаре в новосибирской пятиэтажке
Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Объединения в Новосибирске. Не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ.
В ликвидации возгорания были задействованы 12 спасателей и шесть единиц техники. Пламя распространилось в комнате площадью 10 квадратных метров. Находившаяся в квартире женщина получила ожоги.
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При исследовании верхних этажей строения пожарные обнаружили еще двоих потерпевших. Мужчину удалось реанимировать, а вот девушка погибла.
Пожары
МЧС РФ
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