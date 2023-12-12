Происшествия 12 декабря 2023, 13:35 Девушка погибла при пожаре в новосибирской пятиэтажке

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Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Объединения в Новосибирске. Не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

В ликвидации возгорания были задействованы 12 спасателей и шесть единиц техники. Пламя распространилось в комнате площадью 10 квадратных метров. Находившаяся в квартире женщина получила ожоги.

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При исследовании верхних этажей строения пожарные обнаружили еще двоих потерпевших. Мужчину удалось реанимировать, а вот девушка погибла.