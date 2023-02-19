19 февраля 2023, 18:34
Девушка погибла при обстреле ВСУ белгородского села
Гладков сообщил о гибели девушки при обстреле ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом
Жительница Новой Таволжанки стала жертвой обстрела со стороны ВСУ. О гибели девушки сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, в момент прилета снарядов она находилась на улице. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Реклама
Ранее губернатор сообщал об обстреле нескольких муниципальных образований. Прилеты зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района, в селе Пороз Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района.
Реклама
Под огнем ВСУ днем 19 февраля оказался Донецк. За две минуты по городу выпустили 40 снарядов из РСЗО.
Мэр Алексей Кулемзин сообщил о разрушениях нескольких домов. Пострадало в том числе здание прокуратуры. В штабе теробороны ДНР заявили, что в Ворошиловском районе в результате обстрела пострадали 10 человек.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама