Происшествия 19 февраля 2023, 18:34 Девушка погибла при обстреле ВСУ белгородского села Гладков сообщил о гибели девушки при обстреле ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом РИА «Новости»

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Жительница Новой Таволжанки стала жертвой обстрела со стороны ВСУ. О гибели девушки сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в момент прилета снарядов она находилась на улице. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

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Ранее губернатор сообщал об обстреле нескольких муниципальных образований. Прилеты зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района, в селе Пороз Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района.

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Под огнем ВСУ днем 19 февраля оказался Донецк. За две минуты по городу выпустили 40 снарядов из РСЗО.

Мэр Алексей Кулемзин сообщил о разрушениях нескольких домов. Пострадало в том числе здание прокуратуры. В штабе теробороны ДНР заявили, что в Ворошиловском районе в результате обстрела пострадали 10 человек.