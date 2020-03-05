    05 марта 2020, 18:50

    Девушка погибла после столкновения автомобиля с деревом в Волгограде

    Редакция сайта 360°

    Волгограде на территории Дзержинского района произошло авария: легковой автомобиль врезался в дерево. Пассажирка скончалась, сообщил сайт novostivolgograda.ru.

    20-летний мужчина, управлявший автомобилем LADA Granta, не смог справиться с управлением и наехал на бордюр, проехал по газону и врезался в дерево. После автомобиль перевернулся. В машине также находилась девушка. Ее госпитализировали, однако позднее она скончалась в реанимации.