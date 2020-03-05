05 марта 2020, 18:50
Девушка погибла после столкновения автомобиля с деревом в Волгограде
Волгограде на территории Дзержинского района произошло авария: легковой автомобиль врезался в дерево. Пассажирка скончалась, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
20-летний мужчина, управлявший автомобилем LADA Granta, не смог справиться с управлением и наехал на бордюр, проехал по газону и врезался в дерево. После автомобиль перевернулся. В машине также находилась девушка. Ее госпитализировали, однако позднее она скончалась в реанимации.