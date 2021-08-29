Девушка погибла под колесами грузовика в центре Москвы

Водитель грузового автомобиля Hyundai Porter сбил девушку-пешехода на улице Гаврикова в Красносельском районе Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД в своем Telegram-канале, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным ведомства, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следователи для выяснения всех обстоятельств аварии.

Столичный департамент транспорта призвал водителей к особой внимательности при проезде пешеходных переходов. Это особенно важно в преддверии нового учебного года, когда на дороги выходят большое количество детей и подростков.