Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

В Кабардино-Балкарии начали проверку после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Девушка погибла днем 1 мая. Как сообщили в СК, девушка сорвалась на скалы, когда прыгала на альпинистских веревках. «При оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла», — говорится в сообщении Следственного комитета. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.