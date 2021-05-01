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    01 мая 2021, 17:56

    Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

    Юлия Булыгина

    В Кабардино-Балкарии начали проверку после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

    Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

    Девушка погибла днем 1 мая. Как сообщили в СК, девушка сорвалась на скалы, когда прыгала на альпинистских веревках.

    «При оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла», — говорится в сообщении Следственного комитета.

    Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.