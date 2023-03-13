Происшествия 13 марта 2023, 15:46 Девушка-подросток попала под машину по дороге к трамваю в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле водитель УАЗ не пропустил 16-летнюю девушку, которая шла по проезжей части к трамваю. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

За рулем УАЗ сидел 76-летний пенсионер, который сообщил, что девушка появилась на проезжей части внезапно. В результате он наехал на пешехода. Пострадавшая получила ушиб ноги.

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По факту ДТП организовали проверку. В ГИБДД напомнили, что водители обязаны пропускать пешеходов, когда остановка трамваев находится на проезжей части.

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