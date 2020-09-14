14 сентября 2020, 17:48
Девушка-подросток из Ростова-на-Дону погибла в ДТП с пьяным водителем
Девушка-подросток погибла в ДТП с пьяным водителем, которое произошло на улице Вятской в Ростове-на-Дону 13 сентября информирует «Царьград».
Уточняется, что смертельная авария случилась в ночное время. Автомобиль Chevrolet Lacetti на полном ходу столкнулся с припаркованным на обочине КамАЗом. В результате удара погибли два пассажира, которые были в салоне иномарки. Среди них оказались мужчина и 15-летняя школьница.
Сотрудники местного управления ГИБДД отметили, что в момент аварии выживший 27-летний водитель был пьян. Об этом свидетельствует медицинская экспертиза.