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    14 сентября 2020, 17:48

    Девушка-подросток из Ростова-на-Дону погибла в ДТП с пьяным водителем

    Полина Петрова

    Девушка-подросток погибла в ДТП с пьяным водителем, которое произошло на улице Вятской в Ростове-на-Дону 13 сентября информирует «Царьград».
    Девушка-подросток из Ростова-на-Дону погибла в ДТП с пьяным водителем

    Уточняется, что смертельная авария случилась в ночное время. Автомобиль Chevrolet Lacetti на полном ходу столкнулся с припаркованным на обочине КамАЗом. В результате удара погибли два пассажира, которые были в салоне иномарки. Среди них оказались мужчина и 15-летняя школьница.

    Сотрудники местного управления ГИБДД отметили, что в момент аварии выживший 27-летний водитель был пьян. Об этом свидетельствует медицинская экспертиза.

    Новости SMI.FM