08 февраля 2024, 18:53
Девушка перевела мошенникам почти миллион рублей в Нижегородской области
Телефонные мошенники обманули 24-летнюю девушку из города Павлово Нижегородской области. Она перевела злоумышленникам 937 тысяч рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, девушке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные планируют взять кредит на ее имя. Мошенник убедил жертву перевести деньги на якобы безопасный счет.
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Отмечается, что местная жительница взяла несколько кредитов в банках и перевела деньги злоумышленникам через банкоматы.
Мошенничество
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