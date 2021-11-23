«Девушка перепутала педали». Актер Игорь Скляр назвал возможную причину аварии в Петербурге

Столкнувшаяся с Jaguar народного артиста Игоря Скляра девушка за рулем внедорожника Audi могла перепутать педали. Об этом сам госпитализированный после аварии актер заявил в беседе с РЕН ТВ.

Скляр напомнил, что столкновение произошло, когда внедорожник сдавал назад на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Актер отметил, что водитель Audi ехал назад слишком быстро.

«Девушка задом выехала резко и не на ту педаль нажала. Я так думаю. Потому что с такой скоростью выехать задом — километров 50 где-то — это странно на оживленной трассе», — подчеркнул он.

После аварии Игоря Скляра в больницу забрали врачи, прибывшие на место аварии. Сам актер утверждает, что с ним все в порядке и можно не беспокоиться. Сам момент столкновения двух иномарок попал на видео, где можно увидеть сдающую назад Audi, которая идет наперерез потоку машин, а после в нее врезается Jaguar с Игорем Скляром.