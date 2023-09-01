01 сентября 2023, 14:31
Девушка откусила часть уха возлюбленного во время секса в Петербурге
«Фонтанка»: житель Ломоносова лишился мочки во время секса
Житель Ломоносова в Санкт-Петербурге лишился части уха во время занятий любовью. Причиной травмы стала неосторожность со стороны его партнерши, сообщила «Фонтанка».
В скорую помощь обратилась женщина, вызвав бригаду медиков в квартиру на улице Сафронова. Она объяснила, что время секса откусила мочку своему 37-летнему возлюбленному.
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В квартире врачи обнаружили петербуржца без части наружного правого уха. По их словам, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Медики обработали рану и предложили мужчину госпитализацию, однако тот отказался.
В Москве женщина скончалась прямо во время секса. Нетрезвая пара занялась им прямо на улице — в сквере рядом со станцией метро «Тушинская». Прохожие спугнули мужчину, который участвовал в интиме. Он ушел, а когда вернулся, обнаружил партнершу мертвой.
Санкт-Петербург
Секс
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