20 декабря 2023, 18:42
Девушка оказалась зажата между деревом и автомобилем после ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге госпитализировали 29-летнюю девушку, которая серьезно пострадала в результате ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Авария произошла на улице Блюхера и Мира. Там два автомобиля столкнулись и вылетели на тротуар, где стояла пешеход. Потерпевшая оказалась зажата между машиной и деревом.
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Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану лица. Водителям медицинская помощь не потребовалась, добавил «Царьград».
ДТП
Екатеринбург
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