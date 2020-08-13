Девушка насмерть сбила сотрудника ДПС в Челябинске. Видео

В Челябинске 12 августа произошла авария с участием сотрудника ДПС. Девушка на большой скорости врезалась в мотоцикл сотрудника.

Иномарка, не соблюдавшая дистанцию, двигалась на большой скорости, из-за чего врезалась в мотоцикл сотрудника ДПС. За рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка. От полученных травм мужчина скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Челябинской области.

«По предварительным данным, в Челябинске, на улице Линейная, 12 августа в 23:15 (21:15 по московскому времени) женщина 2001 года рождения, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом мотовзвода управления ГИБДД УВМД России по городу Челябинску», — сказали в пресс-службе МВД.

В результате аварии инспектор ГИБДД, управлявший мотоциклом, погиб.

По данным ведомства, водительский стаж девушки составлял всего один год. Сотрудники полиции продолжают проверку случившегося.

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