Происшествия 20 февраля 2024, 08:51 Девушка на «ВАЗе» попала под тепловоз в Нижнем Тагиле

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Тридцатилетняя водитель «ВАЗ 2114» попала под тепловоз на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле. Пострадавшая получила перелом ребер, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла днем 19 февраля на улице Вагульской, 55а. По предварительным данным, местная жительница за рулем «ВАЗа» выехала на железнодорожный переезд на красный свет и проигнорировала звуковое оповещение. В результате ДТП молодая женщина попала в больницу. Машинист тепловоза не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

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Машинист рассказал, что ехал со станции Кирпичный на гору Высокую, когда на переезд внезапно выехала машина. Он попытался остановить тепловоз, но не вышло.

По данным ГИБДД, у автоледи восьмимесячный стаж вождения транспортного средства категории «В», к ответственности за нарушение правил дорожного движения ее не привлекали. В медучреждении ей предстоит освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии, опросили очевидцев.

Жителям напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, или на красный свет грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода по статье 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).