03 июня 2022, 12:19
Девушка на самокате сбила велосипедиста в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Крестовском острове накануне произошла авария с участием велосипедиста и водителя самоката. Об этом написали «Невские новости».
По информации паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», девушка, управляя самокатом, на скорости врезалась в молодого человека, который кружил на заднем колесе велосипеда.
После сильного удара оба участника ДТП оказались на асфальте. О том, понадобилась ли медицинская помощь пострадавшим, не сообщается.