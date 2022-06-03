Девушка на самокате сбила велосипедиста в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове накануне произошла авария с участием велосипедиста и водителя самоката. Об этом написали «Невские новости».

По информации паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», девушка, управляя самокатом, на скорости врезалась в молодого человека, который кружил на заднем колесе велосипеда.

После сильного удара оба участника ДТП оказались на асфальте. О том, понадобилась ли медицинская помощь пострадавшим, не сообщается.