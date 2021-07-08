Девушка на самокате сбила шестилетнего ребенка в Волгограде

В Волгограде случилось ДТП с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Девушка арендовала самокат в мобильном приложении и поехала кататься по верхней террасе центральной набережной. Переезжая с одной велосипедной дорожки на другую, она наехала на шестилетнего мальчика, который перебегал через них. В результате он ударился об асфальт. Его отец вызвал скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу.