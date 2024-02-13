Происшествия 13 февраля 2024, 01:21 Девушка на Porsche устроила жесткое ДТП в Петербурге МВД: автоледи на Porsche устроила массовое ДТП в Петербурге, пострадал человек ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / Telegram

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Три автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, за рулем Porsche Macan сидела 23-летняя девушка, которая не справилась с управлением. В итоге иномарка протаранила малолитражку и ее отбросило на встречную полосу, где она влетела в другую машину.

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В массовой аварии пострадала пассажирка малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте. Сотрудники полиции проверяют виновницу аварии на опьянение.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / Telegram

Свидетелем ДТП стал депутат Госдумы РФ Михаил Романов, который поделился подробностями аварии с РЕН ТВ. По словам политика, мимо него на большой скорости пролетели два автомобиля, Porsche ехала в шахматном порядке. Через некоторое время произошло столкновение с малолитражкой.

«Виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но детали предстоит установить следователям», — отметил он.

Выйдя из машины девушка выкрикивала, что она врач и спешит к пациенту, резюмировал депутат.

Ранее автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki в Петербурге. Женщину отправили в больницу в тяжелом состоянии.