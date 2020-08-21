Девушка на иномарке сбила велосипедиста в Петербурге

Утром 21 августа на Ленинском проспекте девушка на иномарке сбила велосипедиста, обошлось без серьезных травм, по словам очевидцев.

«Невнимательная мадемуазель на „Шевроле“ приостановила движение велосипедиста по Ленинскому проспекту к здоровому телу и мускулистым стройным ногам, уронив его и велосипед на асфальт», — рассказал один из свидетелей.