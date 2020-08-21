21 августа 2020, 12:12
Девушка на иномарке сбила велосипедиста в Петербурге
На юго-западе Петербурга произошло ДТП. Серьезных травм никто не получил. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Утром 21 августа на Ленинском проспекте девушка на иномарке сбила велосипедиста, обошлось без серьезных травм, по словам очевидцев.
«Невнимательная мадемуазель на „Шевроле“ приостановила движение велосипедиста по Ленинскому проспекту к здоровому телу и мускулистым стройным ногам, уронив его и велосипед на асфальт», — рассказал один из свидетелей.