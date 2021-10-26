Девушка избила отчима сковородой за то, что он обижал ее мать

Юная жительница Бакчарского района Томской области избила своего отчима, используя сковороду. Видео драки попало в интернет, его опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Драка произошла 23 октября. На видео заметно, как девушка бьет лежащего на кровати мужчину сковородой, а затем переходит на кулаки.

«Сколько мать ты мою трогал? Руки убрал!» — повторяла разъяренная девушка.

Примерно в середине ролика избиваемый попросил ее остановиться, на что та ответила, что только разогналась.

Позже она объяснила, что данный поступок совершила из мести за плохое отношение к ее матери и издевки над ней. Также, по словам агрессивной девушки, отчим не пускал ее домой.

Газета «Аргументы и факты» написала, что полиция уже начала проверку. Сотрудники органов прокомментировали случившееся и уточнили, что к ним поступило заявление.

«Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта. Назначено проведение необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и мотив произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — ответили в ведомстве.