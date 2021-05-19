Девушка избила мужчину до потери сознания в ТЦ Оренбурга

В торговом центре Оренбурга девушка избила мужчину до такой степени, что он потерял сознание. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на информацию управления Росгвардии Оренбургской области.

Охрана ТЦ увидела, что на полу лежит потерявший сознание мужчина и выхвала сотрудников Росгвардии. Возле пострадавшего лежали личные вещи.

После того, как медики привели мужчину в чувство, он описал приметы избившей его девушки. Она на тот момент уже успела уйти из торгового центра. Но ее обнаружили неподалеку от здания вместе с компанией знакомых, которые стали свидетелями избиения.

Задержанных опознали сотрудники службы безопасности ТЦ, а сам инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту избиения.