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    26 августа 2020, 21:22

    Девушка из Зеленограда убила бездомного в центре Москвы

    Иван Степанов

    Девушка из Зеленограда забила до смерти бездомного в центре Москвы, сообщили «360» в правоохранительных службах города.
    Девушка из Зеленограда убила бездомного в центре Москвы

    По предварительным данным, 21-летняя жительница Подмосковья была пьяна. Как сообщил источник «360», у нее погибла мать, осталась только сестра.

    Агрессивная девушка напала на 52-летнего мужчину на Трубной улице.

    «Была пьяная. Ее друг вступил в перепалку с бомжом. Она не хотела чтобы они подрались и ударила бомжа первой», — рассказал «360» источник.

    Новости SMI.FM