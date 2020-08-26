Девушка из Зеленограда убила бездомного в центре Москвы

Девушка из Зеленограда забила до смерти бездомного в центре Москвы, сообщили «360» в правоохранительных службах города.

По предварительным данным, 21-летняя жительница Подмосковья была пьяна. Как сообщил источник «360», у нее погибла мать, осталась только сестра.

Агрессивная девушка напала на 52-летнего мужчину на Трубной улице.

«Была пьяная. Ее друг вступил в перепалку с бомжом. Она не хотела чтобы они подрались и ударила бомжа первой», — рассказал «360» источник.