Происшествия 12 сентября 2023, 05:33 Девушка из Новосибирска погибла при обрушении бетонной стены в Дагестане МВД: девушка-фотограф из Новосибирска погибла при обрушении стены в Дагестане Pxhere

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Молодая женщина погибла при обрушении подпорной стены на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища, еще один мужчина получил травмы. Это были фотографы, которые несколько месяцев назад приехали в Дагестан с группой коллег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД в Telegram-канале.

По данным министерства, жертвой стала 23-летняя жительница Новосибирска. В больницу Буйнакска с ушибами попал 26-летний житель города Великие Луки.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Буйнакского района примерно в 12:15. Предварительно, обрушилось сооружение 5,5 метра в высоту. Построена эта стена была для удержания грунта.

До этого пресс-служба республиканского главка СК сообщала о смерти женщины и ранении мужчины в зоне отдыха дагестанского села Чиркей. Бетонная стена, как отмечалось, упала на автомобиль, в котором находились люди. Врачи оценили состояние пострадавшего мужчины как средней степени тяжести. У него диагностировали черепно-мозговую травму.