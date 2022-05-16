Девушка из Нижневартовска выпала с 4 этажа и выжила

Медики из Нижневартовска спасли девушку, которая выпала с четвертого этажа. Ей провели несколько сложных операций. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Нижневартовскую окружную клиническую больницу.

Выпав из окна, девушка получила многочисленные переломы и болевой шок. Врачи провели ряд процедур, а после оставили ее в отделении анестезиологии-реанимации.

«Мы наблюдали за состоянием девушки в отделении реанимации, так как ее показатели требовали пристального внимания из-за тяжелейших водно-электролитных нарушений», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Лейсан Серикова.