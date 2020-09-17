Девушка из Мурманска убила прадеда-ветерана при попытке ограбления

По информации представителей правоохранительных органов, 18-летняя девушка пришла к 94-родственнику и, войдя в квартиру, набросилась на мужчину. Она нанесла ему удары камнем, после чего пенсионер потерял сознание.

После этого внучка начала обыскивать жилище на предмет денег и ценных вещей. В итоге девушке не удалось найти накопления дедушки. Тело ветерана обнаружил сын погибшего. Подозреваемую задержали и отправили под стражу, пишет «Экспресс газета».

Суд признал ее виновной по статьям УК РФ «Убийство» и «Разбой» и приговорили к 14 годам тюрьмы.