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    17 сентября 2020, 13:42

    Девушка из Мурманска убила прадеда-ветерана при попытке ограбления

    Полина Петрова

    Девушка убила своего прадеда-ветерана при попытке ограбить его в Мурманской области. Преступление было совершено летом прошлого года, информирует Lenta.ru.
    Девушка из Мурманска убила прадеда-ветерана при попытке ограбления

    По информации представителей правоохранительных органов, 18-летняя девушка пришла к 94-родственнику и, войдя в квартиру, набросилась на мужчину. Она нанесла ему удары камнем, после чего пенсионер потерял сознание.

    После этого внучка начала обыскивать жилище на предмет денег и ценных вещей. В итоге девушке не удалось найти накопления дедушки. Тело ветерана обнаружил сын погибшего. Подозреваемую задержали и отправили под стражу, пишет «Экспресс газета».

    Суд признал ее виновной по статьям УК РФ «Убийство» и «Разбой» и приговорили к 14 годам тюрьмы.

    Новости SMI.FM