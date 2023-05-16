Происшествия 16 мая 2023, 16:00 Девушка исчезла в Москве после свидания с мужчиной из Tinder — «112» «112»: москвичка пропала после того, как отправилась на свидание с мужчиной из Tinder

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Полиция начала поиски девушки по имени Кадрия после того, как она перестала выходить с близкими на связь. Подруга исчезнувшей в последний раз ее видела в Москве перед свиданием приятельницы с незнакомцем из приложения Tinder. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что девушки в прошлую субботу вместе проводили время в ресторане «Бор» в центре столицы. Кадрия рассказала, что познакомилась с молодым человеком в Tinder. Он должен был заехать за ней прямо в это заведение.

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Однако подруга так и не увидела потенциального избранника Кадрии, поскольку уехала с домой. Еще какое-то время приятельницы обменивались сообщениями в мессенджере, а потом москвичка пропала.

Ни родные, ни друзья с того самого дня больше ничего о Кадрие не слышали. Кроме того, в соцсетях девушка не появлялась, а ее телефон отключен. Правоохранительные органы занимаются ее поисками.

Ранее стало известно, что москвичку Юлию Чумак нашли живой. Ее мама до этого заявила, что дочь уехала по приглашению некой компании работать на Филиппины и пропала. Источник ТАСС сообщил, что сейчас семья не хочет раскрывать все обстоятельства произошедшего.