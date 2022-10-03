Девушка и юноша из ЯНАО погибли, провалившись под лед | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Девушка и юноша из ЯНАО погибли, провалившись под лед

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Юноша и девушка утонули в водоеме села Самбург Пуровского района ЯНАО. Они провалились под лед. Об этом сообщило MK.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по ЯНАО.

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По данный следователей, девушка вышла на лед и провалилась в воду. Несовершеннолетний парень попытался ее спасти, однако тоже упал в воду. В итоге молодые люди погибли. Их тела обнаружили 1 октября. По неподтвержденным сведениям, в момент происшествия погибшая была пьяна. Сотрудники полиции организовали доследственную проверку, передало Ura.ru.

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