Происшествия 29 августа 2023, 18:47 Девушка-геймер после игры в Dota 2 растоптала монитор в компьютерном клубе Москвы РЕН: ТВ: посетительница клуба в Москве растоптала монитор после игры в Dota 2 Unsplash

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Посетительница одного из компьютерных клубов Москвы устроила дебош, разбив монитор после игры в Dota 2. О потасовке сообщил источник РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушка, предположительно, сыграла неудачную партию, что привело ее в бешенство. Она выдернула из розетки монитор, швырнула на пол, а затем начала его топтать.

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Происходила расправа с монитором около стойки администратора. Сотрудники попросили посетительницу возместить ущерб в размере 25 тысяч рублей. Девушка пообещала, что выплатит эту сумму, а также пройдет обследование у специалиста, чтобы проверить свое психическое здоровье.

Обращались ли администраторы в полицию, источник канала не уточнил.

По мнению проректора по цифровому развитию и IT Госуниверситета просвещения, IT-эксперта Виталия Савченко, справиться с игровой зависимостью можно с помощью занятий активными видами спорта и интересных хобби.

Он предупредил, что привязанность к компьютерным играм негативно сказывается и на семейном бюджете, так как многие геймеры тратят средства на премиум-аккаунты и разные бонусы.