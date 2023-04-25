Эксклюзив 25 апреля 2023, 03:34 Девушка чуть не сварилась в яме с кипятком в Казани Жительница Казани чуть не сварилась в кипятке из-за коммунальной аварии

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Жительница Казани чуть не упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате прорыва труб в Московском районе. Девушка поделилась подробностями происшествия с «360».

По словам собеседницы, она шла на работу по улице Волгоградская. В какой-то момент девушка увидела, как в метре от нее провалился асфальт и потоком хлынул кипяток.

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«К счастью, со мной ничего не произошло. Если бы сделала еще шаг, то сварилась бы», — отметила она.

После этого прохожие вызвали на место ЧП спецслужбы. По данным местных СМИ, горячая вода из прорвавшейся трубы размыла грунт. До перекрытия воды фонтан, высота которого была около метра, успел разрушить большой участок подземного покрытия, сообщило Kazan.sm.

Ранее пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Соседи погибшей рассказали, что у нее часто ломалась сантехника. По предварительной версии, в ванной комнате вырвало смеситель. В результате блокадница получила сильные ожоги и скончалась.