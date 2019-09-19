Девушка чудом избежала травм во время падения дерева в Ростове. Видео

Сильный ветер обрушился на Ростов-на-Дону. Молодая девушка шла по улице, когда прямо перед ней рухнуло дерево. Серьезных травм удалось избежать чудом.

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Непогода разгулялась в городе 18 сентября. В Сети появилось видео, снятое на улице Пушкинской, недалеко от дома № 5. На опубликованных кадрах видно, что сильный ветер гнет деревья, а девушка не спеша идет по двору. Когда она подходит ближе к дому, перед ней падает крона дерева. Если бы ростовчанка шла немного быстрее, то травм избежать бы не удалось.

Это не единичный случай разрушений от урагана. Сильную бурю наблюдали по всему Ростову-на-Дону и области в тот день. Порывы ветра достигали от 25 до 29 метров в секунду. Они ломали деревья, которые падали на машины и людей, разрушали рекламные конструкции. Движение на многих дорогах оказалось заблокированным.