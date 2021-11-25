Девушек в Астрахани побили за просьбу убрать ноги со стола

В одном из кафе Астрахани девушки сделали замечание двум другим посетителям. Просьба убрать ноги со стола мужчинам не понравилась. Свое недовольство они решили показать рукоприкладством.

Конфликт произошел в пиццерии «Семь пятниц», сообщил «Подъем». Нападавшие, по словам очевидцев, били девушек по голове, кидали и пинали их. Не успокоились они и после приезда правоохранителей.

Одним из тех, кто кинулся в драку с местными жительницами, оказался 26-летний выходец из Дагестана, сообщили в полиции. Молодого человека, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Астраханской области, задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого в нападении арестовали. В ходе расследования правоохранители установят причастность к случившемуся других лиц и рассмотрят вопрос о привлечении их к ответственности.

Фигурантов дела, заверил источник, двое. В случае признания их вины мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.