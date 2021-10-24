Девочку затянуло под поезд «Сапсан»

В Новгородской области 14-летнюю девочку затянуло воздушным потоком под скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Невские новости».

ЧП произошло в субботу, около 18:50, на платформе 271-й километр на перегоне Угловка — Алешинка в Окуловском районе Новгородской области. По предварительной версии, девочка подошла слишком близко к краю платформы, и воздушный поток затянул ее под проезжавший поезд «Сапсан».

Школьница получила многочисленные переломы конечностей. Ее госпитализировали в центральную районную больницу в Боровичах.

Новгородская транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования девочки. Об этом сообщили на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. Сотрудники линейного отдела осмотрели место происшествия. Движение поездов осуществляется по расписанию, задержек не произошло.

Ранее, 16 октября, в Ленинградской области поезд «Сапсан» сбил коляску с ребенком. Мать перевозила ее через пути и не заметила приближающийся состав. В результате младенец скончался. СК завел дело.