Две школьницы из Санкт-Петербурга зашли в небольшой магазин, и, обсуждая, что-то свое, подошли к кассе. Рядом стоял мужчина, который внезапно ударил одну из них в челюсть, оскорбил и после этого вышел из магазина. В Сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшее инцидент.

Как рассказал «360» мама пострадавшей девочки Наталья Шиловская, сейчас ее дочь чувствует себя нормально и делает уроки.

«Разбила губу и все. Девочки утверждают, что они просто разговаривали, а мужчине что-то там не понравилось. Они его раньше не видели и не знают. До нападения обидчик ничего не говорил, но после удара сказал: «Будешь знать, ***!», — рассказала женщина. При этом Шиловская допускает, что девочки чего-то не договаривают.

Женщина уточнила, что ей уже звонили из полиции и пригласили на беседу, нападавшего уже ищут. На вид ему 35-40 лет, темные волосы, славянская внешность. Подростки утверждают, что мужчине был не совсем адекватен, но явных признаков опьянение они не заметили. Продавец за девочек не заступился.

Видео случившегося опубликовала 4 апреля в группе «Купчино — Фрунзенский район» соцсети «ВКонтакте» мать девочки, которая была вместе с избитой. Известно также, что все произошло в продуктовом магазине на Будапештской улице.