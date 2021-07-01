Девочку убило качелями в Гатчине. Видео

В Гатчинском районе погибла пятилетняя девочка. Ребенок катался на самодельных качелях во дворе дома и запутался в веревках. СК возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла в деревне Покровское днем 30 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

«Во дворе частного дома при катании на самодельных качелях пятилетняя девочка запуталась в веревке и погибла», — пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия осмотрели криминалисты и сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Подобные трагедии с детьми, подчеркнули в СК, зачастую происходят из-за недосмотра взрослых. Специалисты обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.