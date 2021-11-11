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    11 ноября 2021, 16:14

    Девочку сбили на пешеходном переходе в Таганроге

    Школьница в результате ДТП получила серьезные травмы

    Оксана Лавнюженко

    Авария произошла накануне на улице Мариупольское шоссе в Таганроге. По предварительным данным, водитель иномарки, не успев затормозить, сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом написал «Царьград».

    По словам очевидцев, девочка вышла на проезжую часть ровно в тот момент, когда автомобиль подъезжал в зебре. Водитель не успел среагировать и наехал на ребенка.

    На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. После проведения проверки и изучения всех обстоятельств ДТП будет вынесено процессуальное решение.