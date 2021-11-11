Девочку сбили на пешеходном переходе в Таганроге

Авария произошла накануне на улице Мариупольское шоссе в Таганроге. По предварительным данным, водитель иномарки, не успев затормозить, сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом написал «Царьград».

По словам очевидцев, девочка вышла на проезжую часть ровно в тот момент, когда автомобиль подъезжал в зебре. Водитель не успел среагировать и наехал на ребенка.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. После проведения проверки и изучения всех обстоятельств ДТП будет вынесено процессуальное решение.