Происшествия 27 ноября 2023, 16:42 Девочку, пролежавшую час в сугробе, подключили к ИВЛ в Екатеринбурге

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Двухлетнюю девочку из Серова, которая около часа пролежала в сугробе в одном подгузнике, транспортировали в больницу Екатеринбурга. Ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил «Царьград».

По данным пресс-службы минздрава Свердловской области, маленькая пациентка находится в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что несколько дней назад родители оставили ребенка под присмотром старшей сестры. Она уснула, в это время двухлетняя девочка вышла на улицу.