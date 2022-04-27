Девочку-подростка от удара автомобилем отбросило на другую машину в Карелии

Во вторник, 26 апреля, в карельском городе Лахденпохья произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Легковой автомобиль Volkswagen совершил наезд на 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по «зебре». Из-за серьезного удара пострадавшую отбросило на другую иномарку — Ford.

Как пишет karelinform.ru со ссылкой на сведения пресс-службы городской Госавтоинспекции, в результате аварии девочка-подросток получила травмы. Ведомство инициировало проверку по факту произошедшего.