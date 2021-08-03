Девочку-подростка укололи неизвестным веществом в Москве

Неизвестный мужчина в одном из парков уколол 15-летнюю девочку неким веществом, после чего она потеряла сознание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Накануне девочка ушла на прогулку, но не вернулась домой в назначенное время. С ее родителями связались работники больницы, куда она попала. По ее словам, в парке за ней увязался незнакомец. В какой-то момент он приблизился к ней, и она почувствовала укол в ягодицу.

Девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, рядом никого не было. Кто-то утащил ее в глубь парка. У нее кружилась голова, и она не могла нормально ходить. Ближайшее здание, которое оказалось рядом, было КПП военного училища. Дежурный вызвал медиков и подростка увезли в больницу.

«При осмотре в больнице следов сексуального насилия выявлено не было, на левой ягодице обнаружен след от укола», — рассказал инсайдер.