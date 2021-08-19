Девочку-подростка ударил охранник в торговом центре в Челябинске

Инцидент произошел на фудкорте в торгово-развлекательном центре в Челябинске. Охранник ударил девочку кулаком в лицо. Видеозапись, сделанная очевидцами, появилась в «Агентстве чрезвычайных новостей» 19 августа, рассказал Ura.ru.

На ролике видно, как мужчина в черной форме и в очках подошел к девочке и с размаху ударил ее кулаком по лицу. Далее к нему подоспел коллега и увел нападавшего в сторону, а девочка в этот момент пыталась остановить кровотечение из носа.

Когда именно произошел инцидент и в каком ЧОП работает мужчина, неизвестно. В торговом центре отказались давать комментарии по этому случаю. Сотрудники городской полиции пообещали разобраться в ситуации.