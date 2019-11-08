Девочку отбили у предполагаемого педофила в Златоусте
На Урале женщины спасли девочку, которую пытался увести неизвестный мужчина, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на соцсети.
В сообществе «Златоуст выбирает» в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация местной жительницы о происшествии.
«Мужчина вел девочку, девочка кричала: „Не убивайте меня! Помогите! Я в школу хочу!“. Ко мне подбежала девушка с малышом: „Что делать?“. Я говорю: „Наряд вызывать!“. Мы вызвали, бежали за ними. И он отпустил девочку и скрылся. Она убежала», — рассказала женщина.
В региональном ГУ МВД подтвердили информацию об инциденте.
«Полиция выехала на место. Мужчину удалось задержать по приметам. Сейчас он находится в полиции. Его личность и обстоятельства случившегося устанавливаются», — сообщили в ведомстве.