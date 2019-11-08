Девочку отбили у предполагаемого педофила в Златоусте

В сообществе «Златоуст выбирает» в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация местной жительницы о происшествии.

«Мужчина вел девочку, девочка кричала: „Не убивайте меня! Помогите! Я в школу хочу!“. Ко мне подбежала девушка с малышом: „Что делать?“. Я говорю: „Наряд вызывать!“. Мы вызвали, бежали за ними. И он отпустил девочку и скрылся. Она убежала», — рассказала женщина.

В региональном ГУ МВД подтвердили информацию об инциденте.

«Полиция выехала на место. Мужчину удалось задержать по приметам. Сейчас он находится в полиции. Его личность и обстоятельства случившегося устанавливаются», — сообщили в ведомстве.