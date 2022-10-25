«На улице их не видно». Соседи рассказали о семье избитой мамой и тетей девочки из Орехово-Зуева | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 03:39 «На улице их не видно». Соседи рассказали о семье избитой мамой и тетей девочки из Орехово-Зуева Соседи не слышали драки из квартиры избитой мамой и тетей девочки из Орехово-Зуева «360»

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В Сеть попало видео, на котором две женщины избивают маленькую девочку на глазах другого ребенка. Нападение на ребенка произошло в квартире одного из домов в Орехово-Зуеве. Соседи женщин рассказали «360», что ни о каких драках не слышали. Бабушка детей отказалась комментировать произошедшее.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно как две женщины кричат и бьют плачущую девочку. Все это происходит на глазах другого ребенка, который лежит на кровати. Как указано в соцсетях, видео записали камеры наблюдения, которые отец детей поставил в квартире из-за подозрений в неверности супруги.

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Соседка семьи по подъезду рассказала «360», что семью знает, но никаких шумов и криков не слышала. По словам женщины, эта квартира принадлежит двум сестрам, жилплощадь досталась им от родителей. В одной комнате проживала одна сестра, а во вторую недавно переехала другая со своей семьей. До этого вторая женщина жила у мужа.

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Соседка отметила, что не знает, что женщины делали в квартире, но на улице их не было видно. Другой мужчина, проживающий в этом же подъезде, отметил, что с соседями не знаком, а детей из этой квартиры вообще не видел.

Бабушка ребят отказалась от комментариев.

«Меня не надо тревожить, я пенсионерка», — сказала женщина, в грубой форме попросив не задавать ей вопросов.