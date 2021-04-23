Девочку 12 лет спасли при пожаре в Гусь-Хрустальном

Двое детей спаслись при пожаре в Гусь-Хрустальном. Об этом рассказал «Царьград».

Информация о возгорании дома появилась в МЧС в 14:13. Сообщили, что в огне находится частный дом на улице Речной. В нем находилось двое детей: девочка 12 лет и брат 15 лет. Подросток, заметив дым, решил позвонить родителям и разбудить сестру, которая тогда спала.

Однако когда девочка пробудилась, то она поняла, что квартира в дыму, поэтому она не смогла выбраться. Поэтому она вышла через окно, где ее подхватили спасатели. Площадь возгорания составила один квадратный метр из-за оперативных действий пожарных.