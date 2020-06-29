«Девочки, выходите, вы задохнетесь!» Жителей сгоревшей квартиры пыталась спасти консьержка

В результате пожара в многоэтажке по Филевскому бульвару на западе Москвы погибла женщина 36 лет и девочка 10 лет. Консьерж Алла рассказала, что пыталась спасти жильцов, но это ей не удалось.

«Поднялась к ним, постучала в дверь. Дверь сама открылась, клубы дыма на меня навалились. Я стала кричать: „Девочки, выходите, вы задохнетесь“. Но никто мне не ответил, я сама чуть не задохнулась и ушла», — сообщила женщина.

По словам одной из соседок, в квартире жили две пьющие сестры, у одной из них была девочка-инвалид с ДЦП. Пожар случился в квартире в третий раз за последнее время.

Одна из женщин смогла выбраться из горящей квартиры. Судя по кадрам с места происшествия, у нее обгорело лицо.

Мать больной девочки и ее ребенок погибли.