Происшествия 03 июля 2023, 10:08 Девочки устроили побег из оздоровительного лагеря в Новосибирской области Двое детей ночью пропали из оздоровительного лагеря в Новосибирской области РИА «Новости»

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В Новосибирской области 2 июля пропали две девочки. Они ушли из оздоровительного лагеря. Начальник Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов на совещании правительства заявил об их начавшихся поисках, сообщил ТАСС.

По его словам, двое детей ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в Новосибирском районе. Подробностей начальник ведомства не привел.

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«Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям», — сказал Виктор Орлов.

В Главном управлении МВД России по Новосибирской области заявили, что пропали девочки 2006 и 2009 годов рождения, заявление об исчезновении приняли 2 июля. Они состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних и не раз сбегали из дома.

В Оренбургской области завершились поиски пятилетней девочки из Сорочинска, которая ушла с площадки 30 июня. Ее тело нашли 2 июля без внешних признаков криминальной смерти. По одной из версий, ребенок пошел на реку в 250 метрах от дома, чтобы поплавать.