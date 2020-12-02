«Девочки, я с вас поражаюсь»: психолог призвал женщин уходить от мужей-тиранов

На днях в Санкт-Петербурге 25-летняя модель Лилия Судакова ударила ножом мужа Сергея, когда между ними возникла ссора. Мужчина получил ранение сердца, в результате чего скончался. Теперь девушке грозит до 12 лет колонии. Сейнов подчеркнул, что подобные отношения нужно прекращать, не дотягивая до смертельных происшествий.

«Девочки, я с вас поражаюсь, человек убивает другого человека. И при этом жизнь такова, что вы готовы сесть в тюрьму, потому что там лучше. Но что вас держит возле таких мужиков? Тем более, она была модельной внешности. Могла выйти замуж за приличного человека», — отметил психолог.

Он пояснил, что некоторые женщины выбирают позицию жертвы и терпят избиения долгие годы. По мнению эксперта, у модели мог произойти нервный срыв, который привел к трагедии.

Адвокат Евгений Зобов уточнил, что в этом случае важно провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, была ли Судакова в длительной психотравмирующей ситуации. Если так, то статью могут переквалифицировать на «Убийство в состоянии аффекта» либо признать это смягчающим обстоятельством. В случае установления душевного волнения, будет условный срок, либо он не превысит два-три года колонии.