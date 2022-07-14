Девочки избили сверстницу в детском лагере в Башкирии

В детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии жертвой насилия предположительно стала девочка-подросток. Об этом написал сайт mkset.ru.

Пользователи соцсетей разместили видео, на котором две девочки избивают ногами сверстницу. На кадрах видно, что другие дети невозмутимо наблюдали за происходившим.

Детали случившегося устанавливают сотрудники республиканского Следкома. Предполагается, что руководство лагеря оказывало услуги, не отвечавшие требованиям безопасности.