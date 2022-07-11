Девочки 12 и 15 лет утонули в реке Урал в Оренбургской области

Сотрудники регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты разыскивают тела двух девочек 12 и 15 лет, которые накануне утонули в реке Урал на территории Оренбургской области. Об этом написало ИА Nation News.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в населенном пункте Илек. Во время купания младшая девочка стала тонуть, тогда к ней на помощь бросилась старшая, однако сама пошла ко дну.

К поиску пропавших детей присоединились волонтеры отряда «ОренСпас».