Происшествия 12 февраля 2024, 18:51 Девочке-подростку сломали нос на концерте в Москве «112»: 14-летней девочке сломали нос на рэп-концерте в ГлавClub в Москве РИА «Новости»

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Юная поклонница рэп-дуэта «Яникс и Токсис» вернулась с концерта любимых исполнителей со сломанным носом. Четырнадцатилетняя девочка рассказала, что в нее попала бутылка воды, брошенная исполнителями со сцены, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, девочка пришла домой с травмой после выступления рэперов в ГлавClub. Во время шоу артисты начали бросать в зал бутылки с водой, и одна из них угодила девочке прямо в переносицу.

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Полицейские начали проверку этой версии.

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