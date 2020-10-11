Девочка, жившая в шкафу на Урале, начала есть и играть в больнице

У истощенной девочки, найденной в шкафу в Карпинске, начало восстанавливаться здоровье. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«Ест, спит и играет игрушками», — передает «Коммерсант» его слова.

Сейчас девочка находится в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. Туда ее доставили в пятницу на вертолете. На момент госпитализации она весила всего три килограмма, также у нее была выявлена дистрофия третьей степени.

Грудного младенца случайно нашли соседки одной женщины. Выяснилось, что ребенок все шесть месяцев жизни провел в шкафу на одной воде. Позже саму мать отправили в психиатрическую больницу для обследования. Пока специалисты выясняют, что могло заставить женщину так поступить. В отношении нее также возбуждено уголовное дело об истязаниях.

Однако соседи, знакомые и даже родители подозреваемой до этого случая не знали, что она вообще была беременна третьим ребенком. У женщины есть еще двое детей. Тем не менее они смогли описать ее только с хорошей стороны.