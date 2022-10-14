Девочка вывела из пожара четверых младших братьев и сестер в Башкирии | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Девочка вывела из пожара четверых младших братьев и сестер в Башкирии

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Девочка-подросток смогла спасти четырех своих младших братьев и сестер из пожара, который произошел в микрорайоне Шахтау в городе Стерлитамак в Башкирии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Пламя охватило деревянный дом. В нем проживали мать и девять ее детей. В момент происшествия в доме находились пять ребят. Самой старшей девочке — 13 лет. Рискуя собой, она спасла четверых братьев и сестер. При этом героиня заработала отравление угарным газом. На данный момент врачи следят за ее состоянием, передал Mkset.ru.

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