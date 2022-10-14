Девочка вывела из пожара четверых младших братьев и сестер в Башкирии | 360°

Все новости

Подмосковье

15 октября 2022, 17:47

Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове

Спецоперация

15 октября 2022, 17:47

Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине

Реклама

Транспорт

15 октября 2022, 17:39

Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма

Эксклюзив

15 октября 2022, 17:28

Следком проверит информацию о травмировании ребенка в Краснодаре

Криминал

15 октября 2022, 17:16

Московский вуз поймали на выдаче справок уклонистам от мобилизации

Деньги

15 октября 2022, 17:14

ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов

Мир

15 октября 2022, 17:07

МИД Росии заявил об отстутвии реакции властей Германии на акты вандализма

Общество

15 октября 2022, 16:52

Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе

Деньги

15 октября 2022, 16:49

Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках

Происшествия

14 октября 2022, 17:19

Девочка вывела из пожара четверых младших братьев и сестер в Башкирии

Читать 360tv в

Девочка-подросток смогла спасти четырех своих младших братьев и сестер из пожара, который произошел в микрорайоне Шахтау в городе Стерлитамак в Башкирии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Пламя охватило деревянный дом. В нем проживали мать и девять ее детей. В момент происшествия в доме находились пять ребят. Самой старшей девочке — 13 лет. Рискуя собой, она спасла четверых братьев и сестер. При этом героиня заработала отравление угарным газом. На данный момент врачи следят за ее состоянием, передал Mkset.ru.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама