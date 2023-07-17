Происшествия 17 июля 2023, 14:13 Девочка выпила растворитель в детском саду на Урале СК: трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду в Серове в Свердловской области РИА «Новости»

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Трехлетняя девочка из Свердловской области попала в больницу, после того как случайно выпила едкую жидкость в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло 12 июля в городе Серове. Ребенок выпил вещество, которое, по предварительной информации, являлось растворителем.

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Медики оказали девочке необходимую врачебную помощь. Следователи начали проверку по факту происшествия. Они установят, как именно едкая техническая жидкость оказалась в свободном доступе для детей.

Региональная прокуратура уточнила, что ребенка доставили в больницу с термическим ожогом ротовой полости. Девочка нашла бутылку с растворителем в шкафчике и сделала глоток.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям работников детского сада на предмет соблюдения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних.