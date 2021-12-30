Воспитанница одного из детских домов Санкт-Петербурга выпала из окна. Подростку удалось выжить. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне около десяти часов вечера 16-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Ее доставили в Детскую городскую больницу № 3. Ребенок получил закрытый перелом бедренной кости со смещением и перелом надколенника. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.